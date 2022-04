Norbert MENDY

Mon expérience de plus de 10 ans en environnement de production m'a permis d'intervenir dans différentes missions en tant que chef de projet technique à l'international mais aussi dans toute la France pour de grands comptes.

Depuis plusieurs années en environnement SAN / stockage, je maîtrise de bout en bout la chaîne de cette architecture.

J'interviens également en amont des projets applicatifs afin de permettre leur meilleure intégration dans l'infrastructure technique.

J'ai aussi occupé des postes de consultant systèmes, d'ingénieur système, d'administrateur systèmes UNIX, d'analyste d'exploitation ou de technicien d'exploitation.

Actuellement, je suis expert sécurité en charge de l'exploitabilité et de l'amélioration continue de la sécurité en environnement de production.

J'interviens aussi en tant qu'enseignant à l'Université / IUT.

En parallèle de la vie professionnelle, je suis élu et conseillé municipal dans ma ville.

Aussi je suis le fondateur de l'association BAPALAYE (www.bapalaye.org pour plus d'informations)