Expert internationnalement reconnu dans la gestion de la performance informatique,Norbert Miconnet met ajourd'hui ses compétences au service des managers de l'informatique.

Successivement directeur informatique dans la banque puis dans les services, il a en outre dirigé le Gartner pendant de nombreuses années pour la France,l'Espagne et le Portugal.



Créateur dans les années 1990 d'une démarche "Top Down" d'optimisation des coûts informatique,et après avoir audité plus de 100 organisations informatiques, il fonde début 2004 Cilevel dont il assure la présidence.



Mes compétences :

Management