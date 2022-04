Norbert MILIN

Professionnel aguerris du commerce de détail, avec un sens commercial pointu, ayant récemment vendu un fond de commerce exploité en franchise, je souhaiterais m'engager et ainsi faire partager ces 17 années d'expériences professionnelles diverses et réussies, au sein de votre entreprise.

En effet, j'ai exercé durant 8 années en tant que directeur salarié de différents centres de profits, puis 9 années en tant que chef d'entreprise en contrat de franchise en partenariat avec un groupe de restauration, leader national et international.

Travailleur, rigoureux et passionné, j'ai le sens de la culture d'entreprise et la volonté de réussir en commun!





Mes compétences :

Stratégie de centre de profits

Management d'équipes

Qualité service client et produits

Commerciales en centre de profits

Gestion des comptes d'exploitation