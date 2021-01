Karine BONNET

20 ans d'expérience en B2B et B2C dont 15 ans dans le marketing stratégique et opérationnel des offres de produits et de services

- Management stratégique et développement des marques avec une orientation ROIste

- Acquisition, développement et fidélisation de bases clients dans un environnement omni-canal

- Réalisations fortes en E-commerce et marketing Digital

- 360° marketing et communication sur des projets d'innovation et de lancement produit, trade marketing, media offline et online, category management

- Mode projet et management collaboratif