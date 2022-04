Norbert RAJERIARISOA

Responsable Achat chez THALES Air Systems (Radars de Défense et de Surveillance Aérienne), je recherche aujourd'hui de nouveaux challenges achats/Supply-Chain avec davantage d'encadrement, dans un environnement concurrentiel aux enjeux et objectifs ambitieux à l'international.



Background: Electronique + Spécialisation en Achats;



3 Ans d'expérience en Vente d'Equipements TELECOM (PABX) + Projet/Business Development des GIE "PME+PMI"(Telecom, Ferroviaire, Aéronautique);



12 ans d'expérience en management d'Achats et Supply-Chain (Automobile + Défense), aussi bien Segments/Commodities que Projets, comprenant le Sourcing en "Low Cost Countries", le Pilotage des partenaires pour monter en chaine de valeurs, la Négociation de contrats internationaux, la mise en place de processus achat et le Monitoring des performances(Gains économiques achats, Délais et Qualité);



Anglophone: 1AN aux USA, Négociations Achats complexes aux USA, en Europe, au Japon.

Délocalisation de S/traitances électroniques au Brésil+Taïwan



Pragmatique, Ouvert, Orienté Résultats



= > En recherche de nouveaux challenges



Mes compétences :

Achat

Achats

Benchmarking

LCC

Marketing

Marketing achat

Négociation

Négociation internationale

Outsourcing

Partenariats

Procurement

Sourcing