Norbert SEPTFONS

30 années d'expérience confirmée de la vente et de la direction commerciale à l'export et en France,

Connaissance du milieu des Assurances et de la Gestion de Patrimoine

Connaissance des marchés africains anglophones et de l'Egypte/ Moyen-Orient /Maghreb et de la clientèle VIP Africaine et du Moyen Orient, sur des secteurs sensibles .

Relations avec les ministères de l'intérieur et de l'armée. Rompu au secret-défense.



Expérience également dans le domaine de la gestion de patrimoine Placements Financiers



Formation : Ecole supérieure de Co. EDC (niveau Bac+5/Maitrise)

Chambre de commerce Britannique,

langues : français/ anglais notions d'allemand et d'arabe



Actuellement Groupe Pastor Monaco / Suisscourtage Mandataire



Mes compétences :

Vente

Conseil