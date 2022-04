Norbert TSCHUDY

De formation initiale scientifique et technique, j'ai orienté mon cursus scolaire vers une qualification commerciale internationale, ponctué de deux expériences en entreprises à l'étranger.



Ma première expérience professionnelle m'a amené rejoindre la société 3R en Midi-Pyrénées, spécialisée dans la conception et la production de machines spéciales. Cette fonction de Cadre Technico-Commercial m'a permit de développer les secteurs géographiques Est de la France, DOM-TOM et Export Anglophone.



Résolument attiré par l'export, j'ai rejoint en 2009 la société CRYOSTAR en Alsace. Ingénieur des Ventes en charge de la Péninsule Ibérique, la Grèce, la Turquie et le Benelux, j'ai tout d'abord géré un réseau d'agents et de distributeurs ainsi que certains marchés en direct, pour la commercialisation de systèmes de pompages cryogéniques de transfert et haute pression. A partir de 2011, une mission de développement commercial m'a été confiée, afin d'étudier le potentiel de développement de l'activité de la société vers le marché naissant du remplissage de navires en gaz naturel liquéfié carburant. Enfin, mon poste a évolué vers le développement commercial de systèmes et de projets complets dans le domaine du remplissage de véhicules en gaz naturel liquéfié carburant sur l'ensemble du continent Européen.



Dans le cadre d'un nouveau challenge, j'ai pris en charge durant quelques mois le développement des ventes de la société Suisse NIKLES INTER, spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de plomberie et de robinetterie, sur les zones Afrique, Proche-Orient et Moyen-Orient.



A partir de la fin 2014, j’ai ensuite occupé la fonction de responsable commerciale de l'activité Packaging de la société PAKEA, concepteur et fabricant de machines spéciales pour la transformation du papier et de lignes de production sur mesure d'emballage carton. En charge du développement de l'activité à l'échelle mondiale, j’ai travaillé sur des projets spéciaux en collaboration avec le bureau d'étude de la société. Après cette première expérience réussie, j'ai ensuite pris en charge à partir de janvier 2016 la responsabilité commerciale de l'ensemble de la société, assurant l’encadrement d’une équipe de 5 commerciaux export, 2 assistantes commerciales et 1 responsable marketing.



Enfin, depuis mars 2018, j’ai pris la direction générale de la filiale sud-africaine du groupe allemand HAVER & BOECKER, concepteur et fabricant d’equipements industriels dans les industries du ciment, des materiaux de construction, des mineraux, de la chimie et alimentaires. Je suis alors en charge de la gestion de la filiale commerciale et de service, ainsi que l’organisation d’une production locale de composants et d’assemblage d’equipements.



Curieux, travailleur et méthodique, je sais faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'organisation.



Mes compétences :

Commercial

Cryogénie

Export

Gaz

Gaz naturel

Ingénieur Commercial

LNG

Pompes

Mécanique

Vente

Marketing

Développement commercial

Industrie