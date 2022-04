Nordine ADDES

Après une formation d'ingénieur chimiste dans le domaine des polymères et une spécialisation dans le monde du caoutchouc, j'ai exercé pendant 8 ans la fonction d'ingénieur développement en matériaux élastomèriques en étant en charge principalement de R&D, de formulation, d'industrialisation et de relations techniques avec les clients et fournisseurs. Cette expérience m'a permis d'animer une équipe de 7 personnes dont les fonctions se répartissent du contrôle qualité à la conduite d'essais physiques. Peu à peu j'ai acquis une certaine légitimité dans le domaine qui m'a notamment permis d'intégrer la cellule innovation matériaux tout en exerçant un rôle d'expert sur différents secteurs (Aéronautique, offshore, acoustique, ferroviaire, défense, marine) et sur des ensembles élastomèriques pour la maîtrise des mouvements, chocs, vibrations et bruits

Fort de cette expérience j'a intégré la direction industrielle du groupe en exerçant un rôle de coordination des process industriels et de définition des axes stratégiques sur 3 sites de productions ( 35 personnes)



Mes compétences :

matériaux

chimie

développement

STATISTICA

Offshore Oil & Gas

Microsoft Office

Extrusion

DMAIC

Consolidations