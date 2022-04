Nortes ELODIE

Elodie Nortes, 27ans, habitant sur grasse. Je suis diplômée de l'institut ASFO depuis 2012 en tant que préparatrice parfumerie, arôme et cosmétique, je suis toujours en recherche de nouveauté car très curieuse et passionnée par ce métier aux milles facettes.

Rigoureuse, volontaire et adorant le travail d'équipe ainsi que les différentes responsabilités qu'il convient à certains postes, je pense avoir les atouts nécessaires pour découvrir encore de nouvelles facultés ainsi que de personnes pour me faire évoluer dans ce milieu.



Cordialement.

Elodie Nortes



