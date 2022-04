Nouara OUANES

AXXAM CONSULTANTS vous accompagne dans la mise en place d'une stratégie de formation au sein de votre entreprise.



Après un audit, ingénierie et méthode personnalisée selon vos besoins, vous seront proposés par notre cabinet.



Le choix de nos consultants se fait sur une réelle expertise acquise sur le terrain, et ils ont pour principal objectif de transmettre cette expérience.



Nos formations se déclinent sous différentes formes : atelier découverte, formation de 1, 2 ou 3 journées, séminaire innovant et ludique (théâtre, peinture, photo...) et événementiel entreprise.



Nous préconisons des méthodes d'apprentissage ludiques et interactives : 30% de théorie pour 70% de mise en pratique...



Retrouvez l'ensemble de notre offre de formation surArray



Mes compétences :

Animation de formations

Conduite de projet

Identification des besoins et diagnostic personnal

Audit - conseil