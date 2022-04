Nougarede MARIE HÉLÈNE

Gestion de projets et animation de dispositifs

- Définition et mise en place de projets (ex : cycle de formation à destination des habitants, résidences artistiques et éducatives), évènements (ex : séminaires, journées d’échange), démarches (ex : audit interne sur les pratiques des services).

- Mobilisation et coordination de partenaires (ex : politiques contractuelles, évènements) : élus, services, institutions, acteurs locaux, habitants.

- Elaboration et mise en œuvre de démarche de participation (information, consultation, concertation).

- Animation, pilotage et suivi de dispositifs contractuels – gestion de subvention (ex : contrat d’agglomération) et opérationnels (ex : appel à projets, évaluation).

- Reporting au politique, à la direction, suivi administratif, financier et évaluation.



Management transversal

- Mise en place et animation de réseau professionnel en interne, au niveau local (Grand Lyon) et national.

- Accompagnement au changement dans les pratiques des services (prise en compte des habitants dans le montage de projet et la définition de politiques publiques).

- Mise en place de service ressources et d’ingénierie : accompagnement opérationnel, appui logistique, proposition d’outils, veille et information.



Gestion et animation de structure (associations loi 1901)

- Animation générale : réunions du bureau, assemblées, groupes de travail, saisines,…

- Gestion administrative et financière (comptabilité, ressources humaines,…).

- Interlocuteur et interface entre les acteurs locaux et les institutions (Grand Lyon, arrondissements, associations locales,…).



Connaissances générales

- Bonne maîtrise de l’environnement institutionnel.

- Capacités rédactionnelles, sens de l’organisation et de la transversalité.

- Qualités relationnelles (élus, services, extérieurs).

- Maîtrise des outils informatique : Word, Excel, Photoshop, Fatwire.



Mes compétences :

Management transversale et opérationnel

Gestion de projets et animation de dispositifs

Subventions et politiques contractuelles

Gestion et animation de structure (associations)