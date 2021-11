Odile BULBER

Au cours de mon parcours professionnel j'ai été amenée à travailler en laboratoire d'analyses me familiarisant avec les techniques d'analyses microbiologiques, en recherche et développement développant ainsi mes connaissances en biologie moléculaire appliquée aux microorganismes, pour en arriver à la qualité en situation.

J'ai respectivement pris conscience des problématiques associées au travail de paillasse en liaison avec les impératifs de résultats dans les délais impartis, développé mon esprit d'analyse et mon relationnel au contact du personnel de production à la recherche de compromis satisfaisant les pratiques qualité et applicables avec le minimum de contraintes et déployé ma rigueur ainsi que ma perspicacité au service de l'Assurance Qualité.

A la recherche permanente d'améliorations, je souhaiterais désormais avoir une implication active dans le domaine de la qualité (élaboration d'indicateurs pertinents, mise en place d'outils de maitrise de process, optimisation des procédés, fiabilisation des processus, mise en place d'actions d'améliorations...) en mettant en oeuvre mon esprit rationnel associé à mon expertise en Assurance Qualité.



J'espère que Viadeo sera un puissant outil d'échange d'expériences et de compétences voire un tremplin d'accession à l'épanouïssement professionnel.



N'hésitez pas à parcourir mon profil et à me contacter pour en savoir plus.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Stérilisation

Bonnes Pratiques de Fabrication

Qualité

Microbiologie

ISO

Environnement

Gestion de projet

Validation

Biotechnologies