Bonjour à tous,



J'ai un parcours principalement axé sur le sens de l'apport de solutions.

MSA, Ordre des Médecins, caritas France SC, passage chez Bouygues Batiment, Association culture et insertion, étude de faisabilité de projet fondation d'établissement financier, j'ai souhaité restituer à l'accompagnement vers l'emploi mes diverses expériences et retours des terrains ( poleemploi greta adecco retravailler afec.)

J'ai mis un moment à construire mon parcours et je suis heureuse de pouvoir dire que j'ai trouvé ma place dans le monde impliqué dans ce qu'il a de dynamique et d'innovateur, proche des préoccupations humaines et durables.



Avec de nombreuses expériences d'accompagnements vers l'insertion et ou l'emploi, je suis actuellement sur des démarches de missions RH ou développeur de projets sociaux, y compris RSE avec la société civile ayant les mêmes objectifs.

Je restitue avec plaisir mes expériences de terrain, avec des compétences de divers domaines comme divers publics.



Formation:

Niveau Deug II Sc Eco + BTS Assistante de Direction + Cycle A et B CNAM



+ 3ème cycle Management Ecole des Mines en 2007-2008 - Sujet de mon mémoire: les outils professionnels au service de l'éthique.



Mes centres d'intérêts ? : Musique seule et en orchestre, dessin (aquarelle, pastels, sanguines).



Merci pour votre lecture!

Odile Ponsonaille



Mes compétences :

Assistanat

Communication

Coordination

Culture

Mécénat

Ressources humaines

Formation

Gestion de projet

Management

Développement commercial