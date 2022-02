Olivier BELIN

En tant qu'adjoint responsable paie groupe je gère environ 200 paies dites complexes et contrôle 1200 paies pour 9 entités sous 4 conventions collectives dont la Métallurgie,prestations de service,Syntec



je réalise le reporting Rh et tableau de bord, consolidation et verifications des donnees sites pour le siège.je suis responsable du post paie et du controle de gestion sociale

Je realise les requêtes en post paie avec analyse des données pour la plannification, le controle de gestion pour les 10 entités du groupe.,

Je suis responsable pour chaque entité du bilan social, des requetes post paie,du turn over Groupe, analyse de l 'absenteisme.

je réalise les etudes sur les rémunérations, les simulations de départs, les NAO, les projections des augmentations.

Je soutiens, controle et analyse le travail des 8 gestionnaires paie a l aide de requetes de controle, je redige des process pour harmoniser les pratiques paie.

Naturellement je suis amené a faire du parametrage de ccmx en soutien de la responsable paie et sirh groupe .je suis amené a repondre aussi bien a des questions de salariés ou de directeurs généraux.Je travaille sur les charges sociales urssaf retraite prev pour le groupe et maintenant la DSN phase 1 maitrise du parametrage et phase 2 en cours.



reporting social

Analyse charges sociales

Preparation scenarios nao et augmention groupe

Analyse structure masse salariale

Paie du prametrage aux virements et etats post pai

Dsn parametrage phase 1et phase 2

Securisation des procédures de virements groupe