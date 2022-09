Olivier DELORON

Je suis co-fondateur en 2005 avec Philippe SALINI de la société e-novea.



E-NOVEA est une agence de communication multi médias située à Schiltigheim, près de Strasbourg dans le Bas-Rhin : Agence de création graphique, Web agency, Développeur d'applications mobiles, Studio de montage audiovisuel, Unité de production de CD, DVD, Blu-ray



Nous concevons ainsi tous les supports graphiques indispensables pour incarner l'image d'une entreprise (logo, charte graphique, plaquette, animation...) et assurons la présence (efficace) sur Internet de nos clients. Les sites web que nous développons le sont dans le respect des standards les plus récents et sont adaptatifs, c'est-à-dire optimisés pour les appareils mobiles smartphones, tablettes, etc.



Avez-vous un projet de ce type à plus ou moins long terme ? Je vous invite à me contacter pour m'en faire part et me tiens à votre disposition pour toute question concernant votre communication en général.



Mes compétences :

Création de site web

PHP 5

Adobe Dreamweaver

Joomla

MySQL

Infographie

SEO

Adobe Premiere

Authoring DVD

Adobe Photoshop

SEM