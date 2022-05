Olivier KAUTZ

Spécialisé dans les technologies libres et open source, je dispose d’une solide expérience dans les technologies du Web, de compétences en commerce et en gestion de projets et plus récemment en administration système.

Je pratique une veille constante des technologiques. La passion des technologies de l'information, du design et de la communication est mon moteur professionnel principal.



J'ai animé avec bonheur isWebdesign, une agence interactive indépendante située en Lorraine, elle est spécialisée dans la création de sites internet au service des entreprises, des collectivités et des associations.

isWebdesign regroupe plusieurs pôles de compétences : l'expertise et le conseil en matière de communication numérique, la conception et la réalisation de sites plurimédias et d'applications riches, la formation à l'usage des CMS et la maintenance de site. L'optimisation du référencement (SEO) de votre contenu.



Mes compétences :

Webmaster

Javascript

Webdesign

Python

Flash

Cms

PHP

Conseil

Web

Google Maps

AngularJS

Debian

MySQL

JQuery

Communication

Cordova

Flask

TAL

NLTK

EleasticSearch