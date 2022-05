Olivier KAYSER

- Cadre dirigeant

- Spécialiste fabrication BtoB

- Compétence en gestion de projet et système d'informations

- Esprit de synthèse et d'analyse

- Expérience de formation et d'animation d'équipe

- Capacité à coordonner et interconnecter les différentes compétences métiers

- Bilingue Anglais et Allemand courant



Mon projet professionnel :

Maitriser et valoriser le savoir faire de mon entreprise comme chef de projet

Coordonner des projets apportant une véritable valeur ajoutée à mon entreprise et mes clients