Olivier KERMAGORET

Après une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’intégration de systèmes mon rôle actuel en tant que manager opérationnel d'une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs, consiste à :



• Encadrer des consultants en infrastructure informatique dont le rôle va de la réalisation technique au pilotage de projets et les aider à progresser dans leur carrière.



• Développer une activité à valeur ajoutée dans le domaine IT (principalement dans le secteur de l'énergie) en relation avec les forces commerciales d'EURIWARE et nos partenaires technologiques et business.



• Maintenir une « relation client » de qualité et suivre le delivery des projets au forfait affectés à mon unité de production.



• Recruter et suivre le parcours professionnel de mes collaborateurs en relation avec les RH EURIWARE.



Outre ces fonctions de management, j’ai conservé une approche technique de mon métier en assurant quelques missions de consulting autours des problématiques d’urbanisation et de pilotage de projets complexes, problématiques sur lesquelles je dispense des cours à l’ESIEE.



Mes compétences :

Ingénieur d'affaire

IT