Olivier KOESTER

Actuaire de formation, j'ai complété mon cursus universitaire par un DESS spécialisé dans la finance d'entreprise et des marchés financiers.

Après 10 années passées en tant que responsable de la gestion financière d'une banque régionale, j'ai évolué vers un poste de manager commercial au service d'une clientèle de grands comptes dans l'ensemble des domaines de l'économie régionale (entreprises, collectivités locales, organismes de logement social, associations gestionnaires...).

Depuis début 2011, mon domaine d' intervention a été élargi puisque j exerce maintenant également la responsabilité du marche des collectivités et institutionnels locaux, du marche du logement social et des SEM.

L ensemble de ces activités m amènent a manager une équipe de 6 personnes.

Je suis membre de l'AFTE (Association Française des Trésoriers d'Entreprises).



Mes compétences :

Logement social

Finance

Banque

SEM

Grands comptes

Collectivités locales