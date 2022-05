Olivier KRAMARZ

Bonjour, je m’appelle « untel » et je suis dépendant.

C’est par cette phrase qu’on se présente quand on participe à un groupe de parole et d’entraide se déclarant prosélyte du programme de rétablissement en 12 étapes des Alcooliques Anonymes ou AA mais aussi NA, OA, DASA, CODA, SLAA, DA, AlAnon et les autres (Il y en a plus de 400 différents dans le monde) . Les participants ont conscience que certains de leurs comportements débouchent sur des situations douloureuses et destructrices. Leurs relations interpersonnelles sont sous le règne du conflit, que ce soit avec les conjoints, les parents ou la famille. Ils ont pour la plupart un travail, un foyer et des enfants. Et puis, la situation commence à péricliter. Ils perdent presque tout. Tout sauf leurs comportements addictifs. La plupart de ceux que j’ai interrogés ne connaissent qu’une seule alternative au groupe d’auto-support pour maintenir l’abstinence de comportement addictif : « La méthode Thérapeutique », celle des « psys ». Plusieurs réunions par jour, un psy au moins une fois par semaine, et la recherche. La recherche d’eux-mêmes.

L’un d’entre eux, dans ces recherches sur lui et pour revivre, a découvert le coaching. L’agence pour l’emploi de son quartier testait une nouvelle méthode de « repositionnement de carrière » par le coaching. Et là, il a accroché. Il s’est mis à adapter ce qu’il apprenait en coaching à ses comportements addictifs. Il s’est mis à adapter ses changements de vie professionnelle à ses changements de comportements addictifs. Il a commencé à étudier le Coaching, l’Addictologie et les Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC) appliquées aux addictions pour voir s’il pouvait en faire sa nouvelle activité professionnelle. Aujourd’hui, il est abstinent de tous produits psychoactifs et de tous comportements addictifs depuis 2001. Certains de ses clients souffrent d’addiction. D’autres veulent juste changer quelque-chose dans leur vie et n’y arrivent pas seuls.

Ce cas m’a fortement inspiré dans le choix des mots pour cette présentation.

Ce cas, c’est le mien.



Mes compétences :

addictologie

coaching

coach de vie

psychologie

life coach

Psychothérapie