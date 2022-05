Olivier KUNTZMANN

Responsable des branchements eaux et assainissement sur le secteur Kochersberg et Brumath.

Gestion marché public:

Analyse et attribution de la commande publique via un marché à bon de commande d’un montant de 1.4 M€.

Organisation chantier :

Réunion et planification de chantier, levé technique, estimation financière, bon de commande et suivi des entreprises, contrôle sécurité sur site.

Interface et coordination :

Relation et coordination directe avec les élus du secteur, président de Com Com, maire, adjoint, directeur technique ainsi que les concessionnaires gaz, électricité, téléphonie, Sdis, et différents maitres d’œuvre, architectes, bureau d’étude, unité technique du département.

Respect des procédures :

Instruction des dossiers de déversement assainissement, selon règlement en vigueur et délivrance d’un arrêté de déversement pour certificat de conformité, après contrôle sur site, pour les maisons individuelles, bâtiments tertiaires et industrielles



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Communication

Développement durable

Polyvalent

Gestion de projet

Pragmatique

Management

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Purchase Orders

Relation et coordination

Army

Microsoft Office

SAP