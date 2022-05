Olivier LAHOUSSE

J'ai fait mes armes chez Unilog, tout d'abord en tant que développeur puis en tant que chef de projet. J'ai participé activement à la création de l'agence de Brest. Passé ingénieur d'affaires, je me suis naturellement spécialisé dans les TMA ou les TRA tout d'abord dans les banques puis dans le monde de la défense.

Je me suis enrichi au travers des personnes rencontrées, j'ai appris la persévérance et la rigueur dans cette voie du service que j'ai choisi.

Sur Nantes depuis quelques année, je propose mes compétences en ingénierie d'affaires, responsable de centre de profit ou direction de projet



Mes compétences :

CONSEIL

SERVICES

TMA

OUTSOURCING

HR ACCESS

Offshoring