Olivier LAHOUSSE

L'IMRIMERIE ...

Mon expérience professionnelle de plus de 18ans en tant que chef d'atelier feuille, 8ans fabricant feuille et chef d'atelier façonnage. J'ai en plus de ces atouts les compétences professionnelles reconnues dans le suivi mécanique et électrique du parc machine ainsi que des bâtiments. Vous serez séduit par ma grande polyvalence et ma faculté d'adaptation.



Mes compétences :

Créativité

ponctuel

Suivi de chantiers

serieux

intuition