Olivier LAMBERT

Passionné, curieux et enthousiaste, mes projets s'architecturent autour de l'Open Source et de ses nombreuses possibilités (intégration globale au sein d'un SI, modification, gestion d'une communauté, outils de développements puissants et ouverts, qualité du code, développement décentralisé et "multiculturel" etc.)



Depuis Juin 2012, j'ai décidé de concrétiser cette passion via la création de la société Vates ( http://vates.fr ). Nous proposons maintenant des services informatique aux entreprises, sans les contraintes et la complexité des licences logicielles propriétaires.



Mon expérience précédente m'a permis de maîtriser un grand nombre de technologies, comme :



- Systèmes : GNU/Linux (principalement Debian et ses dérivés) / RedHat, CentOS, Windows XP/Seven et Server 2008

- Outils de dev : diverses forges : InDefero, GForge etc.

- Gestionnaire de version : Git (avec hooks etc.)

- Intégration Continue : Jenkins

- Haute disponibilité : Migration à chaud sous Xen, DRBD multi-maîtres, iSCSI et Multipath

- Virtualisation : VirtualBox, Xen (compilation, installation, configuration, déploiement, API)

- Programmation : C, C++, Java, Python, Perl, Bash, LaTeX

- Web : XHTML, CSS, PHP, Ruby et frameworks divers (Rails, Zend)

- Supervision : Nagios, Nagvis, Centreon, Munin, Cacti

- Bases de données : PostgreSQL, MySQL, SQLite



Contributeur régulier à différents projets Open Source (dont créateur du projet Xen Orchestra, contribution à Multipath-tools etc.)



Mes compétences :

Xen

Virtualisation

GNU/Linux

Jenkins

Git

Drupal

Postgresql

Wordpress