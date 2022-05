Olivier LANGLOIS

Soucieux des contraintes industrielles, je souhaite développer des outils et les méthodes de contrôle pour les projets en cours et à venir.

Engagé dans une structure innovante et dynamique, je suis très motivé par les rencontres des partenaires et clients dans divers secteurs d'activités des domaines scientifiques et techniques.



En veille permanente sur les nouvelles technologies, je m'attache à répondre aux exigences des clients afin d'optimiser la qualité, le délai et les coûts.



Mes compétences :

Métrologie

Logiciels de mesures 3D

Logiciel Metrolog XG/X4

Logiciel PolyWorks

Geomagic Design X (rétroconception)

Applications logicielles Creaform (suite VXelement