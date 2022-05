Olivier LANZA

Spécialités :



Expert dans le développement et la synergie des activités de services

Aptitude à commercialiser des services complexes à valeur ajoutée

Management d’équipes nationales et régionales multi-sites



- Mandataire social

- Elaboration et mise en place de la stratégie globale et responsable du P&L

- Coordination des équipes de direction

- Pilotage des forces commerciales organisées en réseau (jusqu'à 40 directions régionales)

- Management hiérarchique et fonctionnel d’équipes importantes (jusqu’à 800 commerciaux).



Mes compétences :

Services

Organisation

Nouvelles technologies

Direction générale

Réseaux d'entreprises

Management

Stratégie