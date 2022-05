Olivier LASSUS

Issu de deux diplômes complémentaires j'ai rapidement trouver un emploi conforme à mon cursus. L'expérience que j'ai obtenu au sein de la Fabrication m'a permis d'acroitre ma facilité de travailler en équipe et de connaitre le fonctionnement organisationnel du site de MAGNY-VERNOIS afin d'en tirer le meilleur parti.

J'avoue avoir une préférence pour le produit plutôt que pour le process pour la facilité de réactivité, et l'autonomie des décisions.

N'ayant pas beaucoup d'oportunité d'évolution au sein de ma société j'ai décidé, personnelement il y a 5 ans, de suivre le cursus du CNAM en cours du soir afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur. Malheureusement il m'ai difficile de finaliser ce diplôme par le stage de 9 mois donc après avoir obtenu tous les UV, j'ai arrêté. Entre temps, j'ai réussi à changer de fonction suivant des demandes plus poussées.



Mes compétences :

Autodidacte

Autonomie

Esprit d'équipe

Relationnel