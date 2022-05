Convaincu de la valeur du capital humain et fervent défenseur des vertus de la diversité, j accompagne vos entreprises dans ces problématiques ...

Construisez vos entreprises autour de valeurs faites les partager et surtout exister au quotidien



Mes compétences :

Conception des référentiels de competences

Ingénierie dispositifs de formation

Conception de prêt à former

Management de la diversité