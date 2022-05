Mes compétences :

SAP

Microsoft Office

Contrôle de gestion

Management

Gestion de projet

Finance

Budget et Controlling

Reporting

SAP FI

SAP CO

budgets

SAP-netweaver- Business

SAP R/3

SAP Netweaver > SAP BW

SAP MM

SAP IS AM

SAP Business ByDesign

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Hyperion

Business Objects