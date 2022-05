Olivier LAVIGNE

J'accorde beaucoup d'importance à l'organisation afin de ne pas se laisser déborder et être capable de répondre dans l'urgence.

J'apprécie de prendre des responsabilités, de les assumer et aussi de responsabiliser.

J'aime être remarqué et est dynamiseur au sein d'une équipe. Je ne passe jamais inaperçu.

J'ai un rôle de facilitateur dans le contact humain et j'apprécie les autres.

Je suis autonome, force de proposition et démontre de la facilité dans la créativité et apprécie les nouveaux challenges.

Synergique et apprécié des autres.

Mes points forts : ma bonne humeur et mon positivisme reconnus par l'ensemble des personnes qui m'entourent.



Extrait test P.A.P.I.



Mes compétences :

Category management

Distribution

EGP

Electronique

Études marketing

Informatique

Management

Marketing

Telecom