Olivier LAVIGNE

Après des années de consulting BI sur Paris, je me suis installé à Montpellier pour développer au sein de Logica le centre de services BI, et plus spécialement les offres de customer intelligence et les ETL.



Je m'occupe de l'avant vente, du recrutement et de la montée en compétences des équipes.



Mes domaines de compétences :

• Consulting fonctionnel dans les statistiques et les moteurs de calcul

• Consulting fonctionnel dans la gestion de campagnes

• Architecture technique et fonctionnelle sur la suite SAS

• Définition d'indicateurs de performances commerciale

• Pilotage opérationnel d'équipes projet et support



Mes compétences :

SAS

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

Consulting systèmes d'informations

Avant vente

Consulting

Bi

Neolane

Data mining

Informatica

ETL