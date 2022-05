Olivier LE BONHOMME

Après 8 années passées en région parisienne où j'ai évolué sur différents postes (hotline, administrateur poste de travail et enfin administrateur Lotus/Domino), j'ai souhaité revenir en province.



Aujourd'hui, je suis ingénieur support sur Toulouse.



J'ai pu découvrir le monde Google grâce à la migration de Lotus vers Google réalisé dans ma société.

L'administration GApps m'a naturellement été confié et je ne regrette pas !

Je souhaiterai désormais approfondir ces compétences, notamment dans le domaine du script.



Et comme il faut savoir saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent, je reste plus que jamais à l'écoute du marché !



Mes compétences :

Informatique

Support

informaticien

ingénieur

lotus

lotus notes

altiris