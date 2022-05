Olivier LE DIEU DE VILLE

Actuellement Chef de Programmes/Produits au sein de Safran Morpho, mes missions principales sont les suivantes :

- Pilotage de Programmes : assurer le respect des engagements contractuels, la qualité des livraisons et la satisfaction des clients ; piloter les coûts, gérer les risques et garantir la rentabilité de chaque affaire.

- Développement de produits : Définir la roadmap produit puis, en partenariat avec les équipes de R&D et les achats, constituer et faire approuver les budgets de développement ; piloter le développement produit.

- Réponse aux appels d'offres : Elaboration de la réponse technique et financière.

*Les produits sont des terminaux à forte valeur ajoutée destinés à la prise de paris. Les clients sont des opérateurs de loteries ou de paris sportifs.



Mes compétences :

Technique

Industrialisation

Management

Gestion de programme

Gestion de la relation client

Développement produit