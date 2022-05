Olivier LE GUEN

Mes fonctions au sein de la société Golf Plus m'amènent à intervenir à plusieurs niveaux :

- informatique :

* gestion quotidienne de deux sites internet :Array etArray = > mises à jour, orientations commerciales et techniques, suivi des chiffres d'affaire et encadrement de personnel

* logiciel de gestion commerciale pour 16 magasins : contrôle du bon fonctionnement, assistance technique, mises à jour des évolution techniques et fonctionnelles, interface avec le web.



- logistique : supervision du fonctionnement de notre entrepôt, encadrement du personnel, contrôle des produits de la commande jusqu'à leur expédition vers les points de vente.



- commercial : responsable des achats auprès de nos fournisseurs européens et mondiaux = > suivi des stocks, commandes d'implantations et réassorts. Acheteur lors de salons à l'étranger.



- administratif : suivi de la création graphique, choix iconographiques et techniques pour nos deux catalogues annuels ; validation des factures d'achat après contrôle des prix



- gestion : suivi et contrôle des stocks, supervisions des inventaires de fin d'année, mise en place de procédures d'encaissement, de mouvements de stocks, de prises d'inventaire. Mises en place des inventaires tournants tout au long de l'année.





Je suis également en contact direct avec l'ensemble des magasins afin de leur apporter des solutions immédiates à d'éventuels problèmes (encaissement, informatique, etc).

Ce qui me caractérise le mieux est ma polyvalence et ma réactivité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Contrôle de gestion

Golf

Réactivité