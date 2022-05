Olivier LECHEVALLIER

Aujourd'hui la maîtrise de l'énergie est essentielle. Forte de ses 30 ans d'expérience, notre entreprise d'électricité spécialisée dans le génie climatique et l'automatisme, vous propose des solutions pour réaliser et optimiser vos installations.

Un bureau d'études, un atelier de câblage et des techniciens sur sites réalisent vos projets en totalité, de la phase d'études à la mise en service finale.



Nos domaines d'intervention :

- Chauffage

- Traitement de l'air et climatisation

- Désenfumage

- GTB-GTC

- Energies renouvelables (Pompe à chaleur, panneaux solaires)



Nos principaux clients :

- Collectivités locales, administrations (Mairies, Conseil Généraux, Collèges, Hôpitaux, ...)

- Exploitants de chauffage

- PME installateurs chauffagistes, frigoristes



Zone géographique d'intervention :

- Ile de France

- Haute-Normandie

- Oise



Mes compétences :

HVAC

GTB