Olivier LECRIVAIN

Après un master d'informatique à Paris 6, je me spécialise dans le développement et l'architecture d'applications Web.



J'apprends les bases du métier en SSII (3 ans), où je fais principalement du développement Java, mais aussi du conseil et de la formation.



Je rejoins ensuite SFR (3 ans), ou je gagne en expérience grâce à des projets à fort enjeux, où j'interviens de bout en bout, de la définition des besoins jusqu'à la mise en production, en passant par le développement.



Passionné par le Web et l'UX, je me suis toujours intéressé au développement d'IHM riches. Dès 2012, J'accompagne plusieurs clients sur des projets Angular/Java (Interforum, EFL, puis LCL) et découvre React en 2013, pour un projet d'application SAAS .



Aujourd'hui, avec plus de 10 ans d'expérience, j'interviens en tant qu'architecte logiciel, développeur

Java/Scala ou développeur frontend.



Mes compétences :

Hibernate

Java

Maven

Scala

JavaScript

AngularJS

Spring Framework