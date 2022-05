Olivier LEGAL

Je suis prestataire de services informatiques pour mettre à profit mon expérience acquise ces dernières années dans le développement ainsi que dans la conduite de projet.

De part mon passé de technico commercial, j'ai également le goût du relationnel et la culture du service client.

Actuellement en fonction , je reste néanmoins à l'écoute du marché.



- Pilotage en mode projet, scrummaster en mode agile.

- Assistance à Maitrise d’Ouvrage, suivi de mise en œuvre.

- Expérience en conception, développement, mise en production d'application.

- Encadrement équipe technique, organisation et animation des instances de suivi.

- Très bonnes connaissances des Technologies Microsoft .Net.

- Sens du service et du relationnel, autonome.



Mes compétences :

Conseil

Informatique