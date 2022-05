Olivier LEGOURRIEREC.XWXL.RU

Fort de plus de trois années d'expériences en support et maintenance informatique en environnement hétérogène, je mets mes multiples compétences à votre disposition.



Mes atouts : Organisé, polyvalent et doté d'un bon relationnel.

Mon profil atypique me permet d'être réactif et rapidement autonome.

Je recherche essentiellement un poste en support ou maintenance des systèmes et réseaux informatique.

Bonne visite !!!



Mes compétences :

Support informatique

Polyvalence et capacité d'adaptation

Réseau

Maintenance

Déploiement

OS WINDOWS XP, SEVEN, 8.1, MOBILE ANDROID ET TABLE

Helpdesk niveaux 1 et 2

Microsoft Office

Workstation

VPN

VMware

TCP/IP

Symantec Ghost

Software as a Service

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Exchange 2010

Magazines

Macromedia Homesite

Macromedia Flash

Linux Debian

Linux

LAN/WAN > VLAN

JavaScript

HTML

HP ProCurve Networking

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

DHTML

Citrix Winframe

Cisco Switches/Routers

Adobe Photoshop

Active Directory

Organisation