Olivier LEJARD

Responsable commercial de l'activité vente de bobines de feuille plastique pour des applications de thermoformage auprès d'industriels.

Je suis en charge du suivi et du développement d'une clientèle industrielle avec la définition du cahier des charges du besoin client, la proposition d'une solution technique et commerciale, la négociation et la gestion des commandes.

Initiateur de la politique commerciale dans le cadre de la stratégie de l'entreprise, je l'applique en collaboration avec une assistante et les autres services de la société (production, planning, qualité et achats)

Mon expérience actuelle est dans la logique de mon expérience passée et de mes formations avec toujours un lien entre la vente et la technique.

Créer, développer, répondre aux besoins du client et le convaincre de l'intérêt de la proposition faite tout en visant sa satisfaction est le moteur de ma vie professionnelle



Atteindre les objectifs que l'on s'est fixés en motivant et en y associant tout une équipe me stimule au quotidien.







Anglais : lu, écrit, parlé professionnel



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Agroalimentaire

Automobile

Caoutchouc

Commercial

Commerciale

Emballage

Emballage plastique

Extrusion

Négociation

Négociation B to B

Politique

Politique commerciale

Technique

Thermoformage

ventes