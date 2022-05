Olivier LEMARQUIS

Ingénieur Mécanique de formation, j’ai façonné ma progression professionnelle de telle sorte à acquérir une double compétence en gestion de projets et ingénierie. Dynamique et en recherche de nouveaux challenges, j’ai orienté ma carrière vers une progression dans le management d’équipes pour à termes gagner en leadership et progresser au niveau directionnel.

Mes qualités de leader, d’analyse et mon œil pour le détail sont mes atouts clés. Associé à mon expérience de gestion de projets et mon accoutumance à travailler dans un environnement multiculturel et de haute technologie, je présente les qualités d’un leader d’aujourd’hui avec un sens aigu du relationnel à tous niveaux hiérarchiques et désirant façonner l’industrie de demain.



Mes compétences :

Project Management

Gestion de projet

CATIA

Teamcenter

Product LifeCycle Management

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Management

NX 7.5

DOORS

management skills

Nx

Cost management