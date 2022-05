Olivier LEMIRE

Je suis un marcheur, tel est mon métier...



Depuis 4 ans, j'arpente la France vers des lieux dont le nom a un fort caractère symbolique : "la Vie","le Bonheur"," le Bout du Monde". Fort de cette expérience, j'emmène désormais de petits groupes de marcheurs vers "la Retraite" (Sarthe), le Bilan (Gers), "le But" (Yvelines), avec un coach professionnel, Philippe Castan, créateur de "Chemin aidant". L'objectif de ces stages est de faire l'expérience physique, par la marche à pied en pleine nature, de l'arrivée à la retraite, de la façon de parvenir à son but...

Je travaille également pour la presse et écris des livres



