Olivier LENOIR

Compétences :



VENTES

* P&L et Forecasting, gestion et planification de Budget.

* Création et management des circuits de diffusion : Grande Distribution, Spécialistes, E-commerce.

* Management direct et indirect des enseignes.

* Négociation en Centrale d’Achat.

* Encadrement de l’équipe de Ventes.



BUSINESS DEVELOPMENT

* Acquisition et développement de portefeuille grands comptes.

* Analyse de marché et mise en place des stratégies.

* Gestion de la relation client (conquête et fidélisation).

* Mise en place de programmes revendeurs et grossistes.

* Coordination internationale.



TRADE

* Planification et gestion des budgets Trade et Marketing.

* Gestion de la force de vente terrain, des merchandisers.

* Organisation et suivi des animations commerciales.

* Partenariats Presse et Médias.



Mes compétences :

Ventes

Business development

Mobile

Stratégie d'entreprise

Commerce international

Développement international

Analyse de données

Administration des ventes

Key account management

Lean Startup

Leadership

Team building