Olivier LENOIR

Après un parcours professionnel de plus de 20 ans dans le groupe Accor et autres expériences, je souhaite aujourd’hui donner à ma carrière une orientation différente.



Cette expérience m’a permis d’animer, tant à Paris qu’en province, des équipes de 15 à 50 personnes, en veillant au respect des principes d’actions et de comportements. Je me suis également attaché à optimiser la gestion financière en élaborant les budgets, le suivi des investissements et l’analyse des comptes d’exploitations.



J’ai la conviction que la rigueur et la capacité d’organisation, sont des atouts essentiels dans nos missions, que le travail en équipe est plus efficace si on lui donne du sens et de la visibilité, que savoir développer des relations durables avec nos partenaires contribuent à la réussite de l’entreprise.







Mes compétences :

Gestion

Relationnel

Administratif

Réseaux sociaux

Management

Marketing