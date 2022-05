Olivier LEQUIN

TECHNIQUE



- Pilotage complet de chantiers

- Relation et coordination avec les corps d'états Go et secondaires intervenants, Maîtrise d'oeuvre

- Conseils techniques et suivis des chantiers de la signature du marché à la livraison

- Lecture de plans

- Prise de côtes

- Suivi des comptes d'exploitation, des décomptes, situations intermédiaires jusqu'au bilan financier

- Mise en place de réunion de chantier et réalisation des comptes rendus gros oeuvre et secondaire



COMMERCIAL



- Prospection et gestion de portefeuilles clients directs et professionnels(architectes, particuliers, sociétés.)

- Négociations et relations commerciales

- Etude de projets, propositions, budgétisation, devis et validation

- Commandes et règlements avec les fournisseurs et sous traitants " service généraux"



MANAGER



- Gestion des ressources humaines et logistiques, suivi des plannings

- Encadrements des équipes salariées, des interimaires et sous traitants

- gestion des déplacements sur la France entière



AUTRES



- Gestion et relance de fichiers clients dans le cadre de recouvrement

- Relation clientèle et suivi de dossiers

- Activité commerciale et de conseil technique durant salons et foires

- Accueil physique et téléphonique des clients



Mes compétences :

Plongée sous marine

Surf

Rugby