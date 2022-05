Olivier LESENFANS

Officier supérieur au sein du ministère de la défense, je quitterai le service actif prochainement et je souhaite relever de nouveaux challenges après ma carrière d'officier.

J’occupe aujourd’hui le poste de Chef de la division Gestion de Patrimoine au sein du Service Infrastructure de la Défense pour les régions Nord et Est de la France.

A ce poste, je suis en charge de l’entretien, de la maintenance, de la gestion technique du patrimoine et de l’achat d’énergie pour l’ensemble des installations du ministère sur ma zone de compétence. (soit environ 1000 immeubles)

J’ai acquis, à travers mes expériences professionnelles, principalement dans le domaine des biens immobiliers de l’État, une solide connaissance dans la maintenance des installations immobilières et le management d’équipes.





Mes compétences :

BTP