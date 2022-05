Olivier LETELLIER

Riche d’une expérience conséquente en tant que graphiste, j’ai une aisance qui me permet d’appréhender tous les sujets graphiques aussi bien en print (réalisation de plaquettes, brochures, affiches, roll-up, mupi, 4x3, kakémonos, identités visuelles, chartes graphiques, stands d’expositions, catalogues, programmes, magazines, journaux internes et externes, livres, packaging…) qu’en web (création de sites ergonomiques, newsletter…). Mon travail va de la conception graphique, mise en page, mise au net (exécution) jusqu’au suivi de fabrication. La créativité, la curiosité et la qualité de production sont absolument indissociables de mon métier. Les connaissances et savoir-faire dont je dispose aujourd’hui constituent un atout pour apporter des «plus» indéniables à vos supports de communication.

Mes qualités : autonome, créatif, organisé, réactif, sens du détail, sens du partage, travail en équipe.

N’hésitez pas à consulter mon site portfolio qui vous permettra de voir un certain nombre de mes réalisations graphiques :Array



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Suite Adobe (photoshop, InDesign, illustrator, Fir

HTML5

CSS3