Olivier Levy, 32 ans, cadre commercial en recherche active d'un nouveau challenge.



J'ai réalisé une grande partie de ma carrière au sein du groupe Auchan.



De responsable de rayon junior, j'ai développé, à force d'implication et d'enthousiasme, un socle de compétences solides.



En techniques de vente certes, mais également en matière de gestion des hommes, de droit du travail, de gestion financière.



De commercial, je suis devenu gestionnaire. L'apogée de mon parcours au sein d'Auchan ayant été l'accompagnement, le tutorat et la formation de nouveaux embauchés dans lesquels je me suis investi avec passion.



En recherche d'un nouvel emploi, il me tient à coeur de pouvoir vous apporter ces compétences.



Rencontrons-nous pour en parler !!



Olivier Levy olivierlevy@free.fr 0631042296



Mes compétences :

challenger

Commerçant

RIGOUREUX