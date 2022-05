Olivier LLIBERIA

Manager de transition, je pilote les projets d'évolution de la gestion des Ressources Humaines, la politique de rémunération et avantages, le déploiement de Système d'Information RH, la conduite du changement, la restructuration, et l'harmonisation des statuts collectifs du personnel, suite à fusion/acquisition.



J'ai développé de fortes compétences pour le management d'équipe, le dialogue et la négociation avec les représentants du personnel, la relation avec les partenaires extérieurs.



J’interviens en entreprise, pour améliorer le fonctionnement de la gestion des Ressources Humaines, la qualité du service apporté aux collaborateurs, aux managers et à la Direction de l'entreprise, en mettant en place, les moyens appropriés aux besoins définis en début de mission.



Je m'adapte aux environnements complexes et changeants, en ayant une approche pragmatique, en recherchant en permanence, l'efficacité dans l'action.



Mes compétences :

PSE

Remunerations

SIRH

Relations sociales

Paye et administration RH

Management

Restructuration

Organisation