Olivier LUBET

Après l’obtention de mon Master II Sciences du Management en 2005, l’entreprise Portalp France m’offre l’opportunité faire mes armes au poste d’Ingénieur Informatique (seul « informaticien » de l’entreprise). En charge des projets et de l’exploitation dans un premier temps, mon périmètre s’élargira et gagnera en autonomie et en responsabilité.

L’une de mes fiertés est la mise en place d’un projet Mobilité, où 70 techniciens SAV ont été équipés d’un PDA sur lequel une application communiquait avec l’ERP. J’ai pour ce projet joué les rôles d'A-MOA (recueil et formalisation du besoin), analyste (rédaction de spécification de données et d’interfaces), pilote (coordination des différentes MOE) et formateur (formation de groupes et suivi sur le terrain).



En parallèle, je développe et gère le site Internet de l’association Groupe Polyhandicap France, organisme fédérateur de 128 associations et 184 établissements.



Je quitterai l’entreprise Portalp, en tant que Responsable du Système d’Information, avec sous ma responsabilité trois postes.



Je rentre en 2007 à Telys, SSII spécialisée dans l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Ma première mission s’effectue à Pacifica, filiale d’assurance dommages du groupe Crédit Agricole. C’est dans ce contexte que j’assisterai à la refonte du Système d’Information de la filiale de Service à la Personne de Pacifica et à la création de la cellule Pilotage au sein de la DSI. Les tâches auront été aussi diverses que gérer un partenariat avec un grand distributeur d’énergie souhaitant lancer une activité de SALP, travailler sur un portail BI, lancer des appels d'offres, participer à l’élaboration du Mode Projet ou à l’atterrissage du budget DSI.



Mon parcours de consultant m'amène à approfondir ma connaissance de l'Assurance, dans l'IARD comme dans la Vie ou la Prévoyance, en individuel comme en collectif. J'ai ainsi pu manager une équipe de six collaborateurs dans le cadre d'une mission de consulting au forfait pour AXA Entreprise sur le processus de conception des offres sectorielles.



Ma dernière mission en tant que Consultant fut au sein d'AXA France Vie. Dans le cadre d'évolutions règlementaires (Lutte contre le financement du terrorisme, lutte anti-blanchiment, devoir de conseil), les méthode de commercialisation des différents réseaux se devaient d'être accompagnées, voir fortement revues (passer d'une démarche "par le produit" à une démarche guidée par les besoins du clients).



En Janvier 2010, j'ai rejoins PREDICA, second assureur Vie de France, filiale de Crédit Agricole SA. J'y occupe un poste de Chef de Projets Maîtrise d'Ouvrage, en charge des évolutions Produit et Gestion.



Né en 1982 à Orléans



Mes compétences :

AMOA SI