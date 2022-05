Olivier LUIS

Attiré depuis toujours par les expériences internationales et multiculturelles, je me suis expatrié en Turquie depuis 2007.

J'excelle dans la vente de produits industriels de haute valeur en direct ou via représentant, par la création et l'animation des partenariats.



Je suis Responsable des ventes pour l'Amérique Latine, la France-Benelux, la Scandinavie pour le 1er fabriquant Européen de Cylindre de laminoir, actif dans plus de 65 pays.



Mes langues maternelles sont le portugais et le français, également bilingue en anglais et turc. Je parle couramment l'espagnol.



Mes préférences ont toujours penchées vers les domaines techniques, en exemple mes expériences passé sont dans la IT, la construction, la métallurgie…



Mes compétences :

Construction

Etancheite

Export

Import

Import Export

Sidérurgie